ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
6186
Время на прочтение
1 мин

В Киеве 15 мая приспустят главный флаг Украины: какая причина

Главный государственный флаг Украины временно опустят из-за шквалов ветра.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Главный флаг Украины

Главный флаг Украины / © Pexels

В Киеве в четверг 15 мая из-за ухудшения погодных условий временно приспустят главный флаг Украины

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

«По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый), — отметили в КГГА.

В КО «Киевзеленстрой» объяснили, что это вынужденный шаг по защите полотнища от возможных повреждений. Порывы ветра в последние дни представляют угрозу большим конструкциям.

Напомним, что флагшток, на котором установлен главный государственный флаг Украины в столице, расположен на Печерских холмах. Его высота достигает почти 90 метров, конструкция весит 32 тонны, а именно полотнище имеет размеры 16 на 24 метра. Такой масштабный флаг особенно уязвим к сильным ветрам, поэтому в случае непогоды его приходится приспускать для сохранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается непогода и рассказывали, в каких регионах будет дождь.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie