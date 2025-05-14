В Киеве 15 мая приспустят главный флаг Украины: какая причина

Главный флаг Украины / © Pexels

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В Киеве в четверг 15 мая из-за ухудшения погодных условий временно приспустят главный флаг Украины

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

«По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый), — отметили в КГГА.

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В КО «Киевзеленстрой» объяснили, что это вынужденный шаг по защите полотнища от возможных повреждений. Порывы ветра в последние дни представляют угрозу большим конструкциям.

Напомним, что флагшток, на котором установлен главный государственный флаг Украины в столице, расположен на Печерских холмах. Его высота достигает почти 90 метров, конструкция весит 32 тонны, а именно полотнище имеет размеры 16 на 24 метра. Такой масштабный флаг особенно уязвим к сильным ветрам, поэтому в случае непогоды его приходится приспускать для сохранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается непогода и рассказывали, в каких регионах будет дождь.