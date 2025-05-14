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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві 15 травня приспустять головний прапор України: яка причина

Головний державний прапор України тимчасово приспустять через шквальний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Головний прапор України

Головний прапор України / © Pexels

У Києві в четвер, 15 травня, через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації в Telegram.

«За прогнозами Укргідрометцентру завтра в Києві очікуються пориви вітру 15–18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), — наголосили в КМДА.

У КО «Київзеленбуд» пояснили, що це вимушений крок для захисту полотнища від можливих ушкоджень. Пориви вітру останніми днями становлять загрозу для великих конструкцій.

Нагадаємо, що флагшток, на якому встановлений головний державний прапор України у столиці, розташований на Печерських пагорбах. Його висота сягає майже 90 метрів, конструкція важить 32 тонни, а саме полотнище має розміри 16 на 24 метри. Такий масштабний прапор особливо вразливий до сильних вітрів, тому в разі негоди його доводиться приспускати для збереження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається негода, та розповідали, у яких регіонах дощитиме.

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