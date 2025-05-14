В летний сезон горячая вода в Киеве — редкость / © Pixabay

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В столице киевские теплопоставщики отказываются подавать горячую воду летом, чтобы не тратить газ и не нести убытки.

Об этом рассказал основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

«Не ждите киевляне газ, не ждите горячей воды, ее не будет и здесь не будет, в принципе. Это потому, что „Киевтеплоэнерго“ не хочет тратить газ, не хочет за него платить, потому что, скажем честно, ему плевать на киевлян. Ну, действительно, оно чуть-чуть, может, и не выгодно им сжигать газ и подавать горячую воду в многоэтажки», — рассказал он.

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Летом горячая вода в Киеве не подается, потому что ее выработка без отопления требует дополнительных затрат.

«Ну, так у нас работают местные власти. Почему это происходит? Действительно, если зимой, когда производится отопление, то горячая вода — это дополнительный продукт, который стоит копейки. А летом, когда отопления нет, нужно сжигать огромную кучу газа, платить за него, понимая определенную неплатежность киевлян», — подчеркнул он.

По его словам, «Киевтеплоэнерго» и «Евро-Реконструкция», они уже давно, это ведь не то, что в этом году, они уже давно ввели практику летом не поставлять горячую воду, прикрываясь разными ремонтными работами, какими-то еще, и так далее. А по факту это направлена политика местных властей.

Напомним, ранее мы писали о том, Глава правительства Украины Денис Шмигаль сообщил, на какой период утверждена льготная цена на газ для поставщиков тепла и горячей воды.

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