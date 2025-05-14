- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1933
- Время на прочтение
- 1 мин
В КГГА разъяснили ситуацию относительно поставок горячей воды летом
Временные отключения горячей воды могут возникать только в случае технических проблем или гидравлических испытаний.
Информация о прекращении поставок горячей воды в Киеве летом не соответствует действительности.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
КП «Киевтеплоэнерго» опровергло слухи, призвав медиа не распространять недостоверные данные о прекращении поставок горячей воды, которое якобы обусловлено экономическими проблемами или нехваткой газа.
«Будут поставлять горячую воду летом, в штатном режиме. Некоторые случаи временного отсутствия горячей воды могут быть связаны только с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний», — говорится в сообщении.
Местные власти подчеркнули, что аварийные ситуации «Киевтеплоэнерго» обычно ликвидирует в течение суток, после чего сразу возобновляется поставка услуг. Также сообщается, что регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовки к зиме занимают до 2 недель, с возможными незначительными корректировками из-за обнаруженных повреждений. Коммунальные службы активно работают, чтобы завершить все подготовительные работы.
Напомним, ранее мы писали о том, что основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко сообщил, что якобы летом в столице не будет горячей воды.