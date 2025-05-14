В КГГА разъяснили ситуацию относительно поставок горячей воды летом

Горячая вода / © Pixabay

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Информация о прекращении поставок горячей воды в Киеве летом не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

КП «Киевтеплоэнерго» опровергло слухи, призвав медиа не распространять недостоверные данные о прекращении поставок горячей воды, которое якобы обусловлено экономическими проблемами или нехваткой газа.

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«Будут поставлять горячую воду летом, в штатном режиме. Некоторые случаи временного отсутствия горячей воды могут быть связаны только с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний», — говорится в сообщении.

Местные власти подчеркнули, что аварийные ситуации «Киевтеплоэнерго» обычно ликвидирует в течение суток, после чего сразу возобновляется поставка услуг. Также сообщается, что регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовки к зиме занимают до 2 недель, с возможными незначительными корректировками из-за обнаруженных повреждений. Коммунальные службы активно работают, чтобы завершить все подготовительные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко сообщил, что якобы летом в столице не будет горячей воды.