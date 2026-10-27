В Киеве после атаки на Южный мост экстренно меняют движение транспорта: новые маршруты и где добавят автобусы

Южный мост в Киеве снова перекрыли / © Блок Юлії Тимошенко

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве усиливают работу наземного общественного транспорта из-за изменений в работе метро.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Реклама

Усиление работы наземного транспорта

В связи с увеличением погрузки на «красную» линию метрополитена на временном автобусном маршруте №1-М будут работать 15 единиц подвижного состава.

Реклама

Также из-за перекрытия Южного моста меняется движение автобусов № 22, 91. Для обеспечения перевозки пассажиров движение этих маршрутов организуют через Дарницкий мост.

На маршруте № 22 количество автобусов увеличат на 4 единицы — в общей сложности будут работать 14 автобусов. В то же время, 5 автобусов будут курсировать на коротком отрезке ул. Тростянецкая — ст. м. «Лыбидская».

На маршруте № 91 также добавят 4 автобуса — в общей сложности будут работать 7 единиц подвижного состава.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, заблаговременно планировать свои маршруты и следить за оперативными изменениями в работе общественного транспорта на официальных информационных ресурсах», — отметили в КГГА.

Реклама

Изменения в работе метрополитена

" Красная» линия: движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Лесная». Все станции, в частности «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.

«Зеленая» линия: движение поездов — между станциями «Сырец» — «Выдубичи». В то же время движение поездов между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» временно приостановлено.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.

На месте трудятся все необходимые специалисты.

Реклама

О возобновлении движения в обычном режиме в Киевском метрополитене сообщат дополнительно.

Все станции метро на красной ветке открыты для пассажиров. Движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Лесная».

Поздним вечером в результате атаки врага были повреждения между станциями «Дарница» и «Черниговская» и выходов со станции «Лесная». Специалисты метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение по всем станциям.

Южный мост перекрыт

По информации Патрульной полиции Киева, движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

Водителям следует учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, враг в ночь на 27 октября атаковал транспортную инфраструктуру столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что во время обстрела столицы враг попал в Южный мост, в результате чего была повреждена наземная инфраструктура метрополитена.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Новости партнеров

Новости партнеров