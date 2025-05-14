Стало известно, кто устроил стрельбу в киевской гостинице: подробности

Оружие / © pixabay.com

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В столице правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который открыл стрельбу в гостинице, расположенной в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает полиция Киева.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял прямо из своего гостиничного номера.

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Инцидент произошел сегодня около 07:30 утра. В полицию поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали мужчину, изъяли огнестрельное оружие и начали следственные действия.

Как выяснилось, стрелок — житель Хмельницкой области, недавно прибывший в Киев по работе и поселившийся в гостинице. Находясь под хмельком, он произвел несколько выстрелов.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятое оружие будет направлено на экспертизу, следствие продолжается.

© Полиция Киева

Напомним, в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Однако на место происшествия были направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.

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