В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна школы: что известно

Школа / © Unsplash

Реклама

В учебном заведении Днепровского района столицы произошло чрезвычайное событие — из окна третьего этажа выпала 14-летняя ученица.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел днем, и сейчас девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Реклама

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, а также ювенальные полицейские.

Пока неизвестно, идет ли речь о несчастном случае, или о попытке самоубийства. Полиция не исключает ни одну из версий и проводит всестороннюю проверку.

Напомним, утром 14 мая в Святошинском районе Киева произошла стрельба в одной из гостиниц. Инцидент произошел около 07:30 утра. Как выяснилось, стрелок — житель Хмельницкой области, недавно прибывший в Киев по работе и поселившийся в гостинице. Находясь под хмельком, он произвел несколько выстрелов.