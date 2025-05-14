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- Киев
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В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна школы: что известно
В настоящее время продолжаются следственные действия.
В учебном заведении Днепровского района столицы произошло чрезвычайное событие — из окна третьего этажа выпала 14-летняя ученица.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел днем, и сейчас девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, а также ювенальные полицейские.
Пока неизвестно, идет ли речь о несчастном случае, или о попытке самоубийства. Полиция не исключает ни одну из версий и проводит всестороннюю проверку.
Напомним, утром 14 мая в Святошинском районе Киева произошла стрельба в одной из гостиниц. Инцидент произошел около 07:30 утра. Как выяснилось, стрелок — житель Хмельницкой области, недавно прибывший в Киев по работе и поселившийся в гостинице. Находясь под хмельком, он произвел несколько выстрелов.