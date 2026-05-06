ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Гулял голым по Крещатику: в полиции заявили о мелком хулиганстве (фото)

Мужчина находился в возбужденном состоянии, поэтому правоохранители передали его врачам для оказания необходимой помощи.

Комментарии
Полиция

Полиция / © УНИАН

Мужчину, который полностью голым гулял по центру Киева, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В сообщении отметили, что правонарушение было выявлено во время мониторинга интернет-ресурсов.

«Правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина разгуливал по Крещатику без одежды», — отметили в полиции.

Личность правонарушителя установили участковые офицеры Шевченковского управления полиции.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

«Во время общения с правоохранителями мужчина находился в возбужденном состоянии, поэтому в дальнейшем его передали врачам для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Сейчас материал направлен в суд для принятия решения.

Напомним, еще 16 апреля столичные Telegram-каналы публиковали видео, на котором видно, как обнаженный мужчина с бородой и длинными темными волосами ходит по проезжей части Крещатика и не обращает внимания ни на машины, ни на людей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie