Гулял голым по Крещатику: в полиции заявили о мелком хулиганстве (фото)
Мужчина находился в возбужденном состоянии, поэтому правоохранители передали его врачам для оказания необходимой помощи.
Мужчину, который полностью голым гулял по центру Киева, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В сообщении отметили, что правонарушение было выявлено во время мониторинга интернет-ресурсов.
«Правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина разгуливал по Крещатику без одежды», — отметили в полиции.
Личность правонарушителя установили участковые офицеры Шевченковского управления полиции.
«Во время общения с правоохранителями мужчина находился в возбужденном состоянии, поэтому в дальнейшем его передали врачам для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.
Сейчас материал направлен в суд для принятия решения.
Напомним, еще 16 апреля столичные Telegram-каналы публиковали видео, на котором видно, как обнаженный мужчина с бородой и длинными темными волосами ходит по проезжей части Крещатика и не обращает внимания ни на машины, ни на людей.