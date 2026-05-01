В Киеве 18-летний парень набросился на женщину с арматурой: детали, фото

Место совершения преступления / © Полиция Киева

В Киеве 18-летний парень напал на женщину, ударил ее по голове арматурой и отобрал телефон.

Об этом сообщила полиция Киева.

«В полицию Киева поступило сообщение от 48-летней местной жительницы о нападении на нее в подвале жилого дома по улице Керченской в Соломенском районе. Женщина рассказала, что к ней подошел знакомый и стал бить ее металлическим ключом по голове и туловищу. После этого он вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся», — сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник — 18-летний местный житель, и несколько часов разыскали его. Парень задержан, орудие преступления, а также похищенный телефон изъят как вещественное доказательство.

18-летний нападавший / © Полиция Киева

Следователи Соломенского управления полиции при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, соединенный с насилием, совершенный повторно и в условиях военного положения.

Орудие преступления / © Полиция Киева

За совершенное фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

