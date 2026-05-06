В одной из школ Киева внезапно задымился телефон: что известно (видео)

Информации о пострадавших из-за инцидента с телефоном в киевской школе пока нет.

Катерина Сердюк
Телефон

Телефон / © pexels.com

В Киеве 6 мая произошел опасный инцидент с телефоном. Гаджет задымился прямо в школьном коридоре.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Пользователи обнародовали соответствующие кадры. На них видно, как телефон лежит на сиденье и активно дымит.

По данным очевидцев, причиной могло стать то, что дети согнули телефон. Сразу после этого техник начала дымить. Остальные детали устанавливаются.

Ранее говорилось, что в Киеве в переходе станции метро «Зверинецкая» сообщили о взрыве. На место оперативно прибыли правоохранители. Предварительно пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняла полиция. Впоследствии правоохранители уточнили, что информация о взрыве не подтвердилась. Причиной, вероятнее всего, стало сокращение электропроводов в техническом колодце подземного перехода.

