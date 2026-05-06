Водитель Maserati убегал от патрульных и протаранил три машины: видео
Водитель на законные требования полицейских об остановке не реагировал и продолжал бегство.
В Печерском районе Киева патрульные заметили автомобиль Maserati, который остановился посреди дороги, нарушая правила. Водителю предложили пройти проверку на алкогольное опьянение, но он закрылся в авто, а затем резко тронулся с места, пытаясь скрыться от полиции.
Об этом инциденте сообщили в Патрульной полиции Киева, опубликовав видео с бодикамер.
Как видно на опубликованных кадрах, патрульные начали преследование. Водитель на законные требования полицейских об остановке не реагировал и продолжал бегство.
Возле Ботанического сада беглец врезался в три припаркованные машины.
В результате этого получил телесные повреждения и был госпитализирован водитель КИА, который находился в своем авто.
В конце концов водителя Maserati задержали. В отношении нарушителя патрульные полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление в состоянии опьянения.
Как сообщили в полиции Киева, в отношении 48-летнего водителя Maserati начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения.
