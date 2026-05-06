Когда в школах Киева закончится учебный год: названа дата
В июне столичные школы будут работать в формате дополнительных занятий.
В школа Киева учебный год завершится 29 мая. В тот же день раздастся последний звонок. В июне учебные заведения будут работать в формате дополнительных занятий и программ поддержки учащихся.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА)
«В этом году, несмотря на энергетический кризис из-за вражеских обстрелов, вынужденных каникул и смены форматов обучения, школы адаптировались к условиям и продолжили обучение. Следующий этап — помочь учащимся наверстать образовательные потери, поэтому в июне усиливаем дополнительные занятия и программы поддержки», — прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Для 11 классов в мае возможен переход на индивидуально-групповое обучение, чтобы выпускники могли подготовиться к поступлению и систематизировать знания.
В июне школы организуют:
компенсаторные занятия для наверстания материала;
психологическую поддержку;
практические занятия: «Защита Украины», тактическая медицина, минная безопасность, гражданская защита, цифровая грамотность;
языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM активности.
Отмечается, что выдача документов об образовании будет проходить:
1–5 июня — начальное образование;
8–12 июня — базовая средняя;
19-26 июня — полная общая средняя.
Напомним, в Украине учебный год официально продлится до 30 июня 2026 года. Однако эта дата является предельной, а не обязательной для всех учащихся. В Министерстве образования объясняют, что окончательное решение принимает педагогический совет каждой отдельной школы, учитывая учебную нагрузку и ситуацию в регионе.