Когда в школах Киева закончится учебный год: названа дата

В школа Киева учебный год завершится 29 мая. В тот же день раздастся последний звонок. В июне учебные заведения будут работать в формате дополнительных занятий и программ поддержки учащихся.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА)

«В этом году, несмотря на энергетический кризис из-за вражеских обстрелов, вынужденных каникул и смены форматов обучения, школы адаптировались к условиям и продолжили обучение. Следующий этап — помочь учащимся наверстать образовательные потери, поэтому в июне усиливаем дополнительные занятия и программы поддержки», — прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Для 11 классов в мае возможен переход на индивидуально-групповое обучение, чтобы выпускники могли подготовиться к поступлению и систематизировать знания.

В июне школы организуют:

компенсаторные занятия для наверстания материала;

психологическую поддержку;

практические занятия: «Защита Украины», тактическая медицина, минная безопасность, гражданская защита, цифровая грамотность;

языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM активности.

Отмечается, что выдача документов об образовании будет проходить:

1–5 июня — начальное образование;

8–12 июня — базовая средняя;

19-26 июня — полная общая средняя.

Напомним, в Украине учебный год официально продлится до 30 июня 2026 года. Однако эта дата является предельной, а не обязательной для всех учащихся. В Министерстве образования объясняют, что окончательное решение принимает педагогический совет каждой отдельной школы, учитывая учебную нагрузку и ситуацию в регионе.

