Сколько "стоило" выйти из ТЦК на Киевщине только что мобилизованному: детали

$2500 за выход: в Киевской области задержали сотрудника ТЦК

В Киевской области работник ТЦК за взятку выводил только что мобилизованных из помещения военкомата.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

«За денежное вознаграждение фигурант обещал влияние на служебных лиц, осуществляющих учет военнообязанных, с целью содействия уклонению от прохождения военной службы», — говорится в сообщении.

Чиновник районного ТЦК получил 2 500 долларов за обещание повлиять на решение о беспрепятственном выходе мужчины из помещения военкомата и дальнейшего избегания мобилизации.

После получения средств во время личной встречи «на горячем» работник ТЦК задержан.

Напомним, что в Украине правоохранители разоблачили и заблокировали еще пять новых схем уклонения от мобилизации.

