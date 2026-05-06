На Киев вместе с потеплением надвигается опасность: синоптики предупредили о новом "сюрпризе" от погоды

Синоптики дали прогноз погоды на Киевщине 6 мая / © УНИАН

В ближайшие дни жителей столицы и области ждет настоящая весенняя жара до +29 градусов и высокий уровень пожарной опасности, однако уже в конце недели на смену ясной и сухой погоде придут дожди с грозами и умеренное похолодание.

С 5 по 9 мая синоптическая ситуация в Киеве и области разделится на два разных этапа, сообщают в Укргидрометцентре. В ближайшие дни благодаря влиянию антициклона и теплым воздушным массам с Балкан сохранится солнечная и сухая погода с дневной температурой от +22 до +27 градусов и ночной в пределах от +10 до +15 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают, что с 8-9 мая характер погоды изменится из-за западного атмосферного фронта, который принесет облачность, кратковременные дожди, а иногда и грозы. В эти дни в столице и регионе ночная температура останется стабильной, а вот дневные показатели несколько снизятся — до +18…+23 градусов ниже нуля.

Также синоптики рассказали, что 6 мая на Киевщине будет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов выше нуля, днем — от +27 до +29 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности по Киевской области.

«06-08 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко прогнозирует 6 мая в столице сухую и солнечную погоду. Температура воздуха составит до +26 градусов тепла.

Также Диденко предупредила, что изменение погоды ожидается в конце недели: придут дожди, грозы и будет снижение температуры воздуха.

