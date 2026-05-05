В Киеве возник масштабный пожар: появилось видео

На месте ожидают спасателей ГСЧС, информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пожар / © pixabay.com

В Киеве во вторник, 5 мая, возникло серьезное возгорание: огонь охватил складские помещения за Куреневским рынком.

Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Оперативный» и обнародовал видео пожара.

Огромный столб дыма виден из разных уголков района.

На месте ждут спасателей ГСЧС.

«Серьезным пожаром охватило помещения (предварительно складские), расположенные за Куреневским рынком. Спасателей ГСЧС еще нет, вероятно, еще в пути», — говорится под видео.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Напомним, 2 мая в Киеве произошло возгорание на улице Ягодной, в частном двухэтажном жилом доме с распространением огня на крышу и дом, расположенный рядом.

