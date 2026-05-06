ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
2 хв

На Київ разом з потеплінням суне небезпека: синоптики попередили про новий "сюрприз" від погоди

Найближча доба в Києві та області пройде під впливом потужного антициклону, що принесе суху та ясну погоду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики дали прогноз погоди на Київщині 6 травня

Синоптики дали прогноз погоди на Київщині 6 травня / © УНІАН

Найближчими днями на мешканців столиці та області чекає справжня весняна спека до +29 градусів і високий рівень пожежної небезпеки, проте вже наприкінці тижня на зміну ясні та сухій погоді прийдуть дощі зі грозами та помірне похолодання.

Якою буде погода у Київській області та столиці 6 травня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від 5 по 9 травня синоптична ситуація в Києві та області розділиться на два різні етапи, повідомляють в Укргідрометцентрі. Найближчими днями завдяки впливу антициклону та теплим повітряним масам із Балкан утримається сонячна й суха погода з денною температурою від +22 до +27 градусів та нічною в межах від +10 до +15 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають, що від 8–9 травня характер погоди зміниться через західний атмосферний фронт, який принесе хмарність, короткочасні дощі, а подекуди й грози. У ці дні в столиці та регіоні нічна температура залишиться стабільною, а от денні показники дещо знизяться — до +18…+23 градусів нижче нуля.

Також синоптики розповіли, що 6 травня на Київщині буде малохмарна погода, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів вище нуля, вдень — від +27 до +29 градусів тепла.

Окрім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Київщині.

«06-08 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 6 травня у столиці суху та сонячну погоду. Температура повітря становитиме до +26 градусів тепла.

Також Діденко попередила, що зміна погоди очікується наприкінці тижня: прийдуть дощі, грози та буде зниження температури повітря.

Раніше синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у травні 2026 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
752
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie