На Київ разом з потеплінням суне небезпека: синоптики попередили про новий "сюрприз" від погоди
Найближча доба в Києві та області пройде під впливом потужного антициклону, що принесе суху та ясну погоду.
Найближчими днями на мешканців столиці та області чекає справжня весняна спека до +29 градусів і високий рівень пожежної небезпеки, проте вже наприкінці тижня на зміну ясні та сухій погоді прийдуть дощі зі грозами та помірне похолодання.
Якою буде погода у Київській області та столиці 6 травня — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Від 5 по 9 травня синоптична ситуація в Києві та області розділиться на два різні етапи, повідомляють в Укргідрометцентрі. Найближчими днями завдяки впливу антициклону та теплим повітряним масам із Балкан утримається сонячна й суха погода з денною температурою від +22 до +27 градусів та нічною в межах від +10 до +15 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають, що від 8–9 травня характер погоди зміниться через західний атмосферний фронт, який принесе хмарність, короткочасні дощі, а подекуди й грози. У ці дні в столиці та регіоні нічна температура залишиться стабільною, а от денні показники дещо знизяться — до +18…+23 градусів нижче нуля.
Також синоптики розповіли, що 6 травня на Київщині буде малохмарна погода, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів вище нуля, вдень — від +27 до +29 градусів тепла.
Окрім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Київщині.
«06-08 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 6 травня у столиці суху та сонячну погоду. Температура повітря становитиме до +26 градусів тепла.
Також Діденко попередила, що зміна погоди очікується наприкінці тижня: прийдуть дощі, грози та буде зниження температури повітря.
