Скільки "коштувало" вийти з ТЦК на Київщині щойно мобілізованому: деталі

$2500 за вихід: на Київщині затримали посадовця ТЦК

На Київщині працівник ТЦК за хабар виводив щойно мобілізованих з приміщення військкомату.

Про це повідомила поліція Київської області.

«За грошову винагороду фігурант обіцяв вплив на службових осіб, що здійснюють облік військовозобов’язаних, з метою сприяння ухиленню від проходження військової служби», — йдеться в повідомленні.

Посадовець районного ТЦК отримав 2 500 доларів за обіцянку вплинути на рішення щодо безперешкодного виходу чоловіка з приміщення військкомату та подальшого уникнення мобілізації.

Після отримання коштів під час особистої зустрічі «на гарячому» працівника ТЦК затримано.

