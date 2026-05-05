- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1037
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки "коштувало" вийти з ТЦК на Київщині щойно мобілізованому: деталі
За 2 500 доларів посадовець ТЦК обіцяв «вивести» щойно мобілізованого чоловіка з приміщення військкомату та забезпечити йому подальше уникнення служби.
На Київщині працівник ТЦК за хабар виводив щойно мобілізованих з приміщення військкомату.
Про це повідомила поліція Київської області.
«За грошову винагороду фігурант обіцяв вплив на службових осіб, що здійснюють облік військовозобов’язаних, з метою сприяння ухиленню від проходження військової служби», — йдеться в повідомленні.
Посадовець районного ТЦК отримав 2 500 доларів за обіцянку вплинути на рішення щодо безперешкодного виходу чоловіка з приміщення військкомату та подальшого уникнення мобілізації.
Після отримання коштів під час особистої зустрічі «на гарячому» працівника ТЦК затримано.
Нагадаємо, що в Україні правоохоронці викрили і заблокували ще п’ять нових схем ухилення від мобілізації.