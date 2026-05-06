ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Коли у школах Києва закінчиться навчальний рік: названо дату

Протягом червня столичні школи будуть працювати у форматі додаткових занять.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Школа.

Школа. / © УНІАН

У школа Києва навчальний рік завершиться 29 травня. Того ж дня пролунає останній дзвоник. У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА)

«Цьогоріч попри енергетичну кризу через ворожі обстріли, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи адаптувалися до умов і продовжили навчання. Наступний етап — допомогти учням надолужити освітні втрати, тому в червні посилюємо додаткові заняття та програми підтримки», — прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для 11-х класів у травні можливий перехід на індивідуально-групове навчання, щоб випускники могли підготуватися до вступу та систематизувати знання.

У червні школи організують:

  • компенсаторні заняття для надолуження матеріалу;

  • психологічну підтримку;

  • практичні заняття: «Захист України», тактична медицина, мінна безпека, цивільний захист, цифрова грамотність;

  • мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

Зазначається, що видавання документів про освіту відбуватиметься:

  • 1–5 червня — початкова освіта;

  • 8–12 червня — базова середня;

  • 19–26 червня — повна загальна середня.

Нагадаємо, в Україні навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2026 року. Проте ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх учнів. У Міністерстві освіти пояснюють, що остаточне рішення ухвалює педагогічна рада кожної окремої школи, враховуючи навчальне навантаження та безпекову ситуація в регіоні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie