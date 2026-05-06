Коли у школах Києва закінчиться навчальний рік: названо дату
Протягом червня столичні школи будуть працювати у форматі додаткових занять.
У школа Києва навчальний рік завершиться 29 травня. Того ж дня пролунає останній дзвоник. У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА)
«Цьогоріч попри енергетичну кризу через ворожі обстріли, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи адаптувалися до умов і продовжили навчання. Наступний етап — допомогти учням надолужити освітні втрати, тому в червні посилюємо додаткові заняття та програми підтримки», — прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Для 11-х класів у травні можливий перехід на індивідуально-групове навчання, щоб випускники могли підготуватися до вступу та систематизувати знання.
У червні школи організують:
компенсаторні заняття для надолуження матеріалу;
психологічну підтримку;
практичні заняття: «Захист України», тактична медицина, мінна безпека, цивільний захист, цифрова грамотність;
мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.
Зазначається, що видавання документів про освіту відбуватиметься:
1–5 червня — початкова освіта;
8–12 червня — базова середня;
19–26 червня — повна загальна середня.
Нагадаємо, в Україні навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2026 року. Проте ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх учнів. У Міністерстві освіти пояснюють, що остаточне рішення ухвалює педагогічна рада кожної окремої школи, враховуючи навчальне навантаження та безпекову ситуація в регіоні.