У Києві повідомили про вибух на станції метро: перші подробиці (відео)

Вранці у соцмережах написали про вибух на станції метро "Звіринецька" у Києві. ТСН.ua дізнався подробиці інциденту.

У Києві 6 травня повідомили про вибух у переході станції метро «Звіринецька». Правоохоронці спростували інформацію.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

«На місце події скеровано патрульних для перевірки інформації. Попередньо без потерпілих. Пожежі немає. Що саме вибухнуло — встановлюється», — спершу розповіли правоохоронці.

Згодом у поліції уточнили, що факт вибуху не підтверджується. Відбулось коротке замикання електропроводів в технічному колодязі підземного переходу.

Потерпілих немає. Сторонніх предметів також не виявлено.

Раніше у Києві біля станції метро «Славутич» пролунав вибух, який налякав мешканців району. За даними поліції, причиною стало загоряння газового обігрівача з подальшим вибухом газового балона. Унаслідок інциденту постраждав чоловік, який виконував ремонтні роботи — він отримав опіки рук. На місці виникла пожежа.

