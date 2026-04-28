Пішла епоха: у метро Києва закрили останні каси
На останніх трьох станціях Київського метрополітену припинили роботу каси, де ще можна було придбати проїзні за паперові гроші.
У вівторок, 28 квітня, у Києві закрилися каси на трьох останніх станціях метрополітену, де можна було купити проїздні квитки за готівку.
Про це передає ТСН.ua.
Кореспондент ТСН.ua запитав у Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, що буде у приміщеннях, де були каси.
«Наразі нічого — як і на всіх інших станціях», — відповіли у Департаменті.
Також нам підтвердили, що це дійсно останні каси, які ще продавали проїзні квитки за готівку. Відтепер на станціях «Почайна», «Вокзальна» і «Видубичі», як і на решті станцій, оплата проїзду можлива виключно через термінали, банківськими або транспортними картками та через електронні платіжні сервіси.
