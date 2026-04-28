Ушла эпоха: в метро Киева закрыли последние кассы

На последних трех станциях Киевского метрополитена прекратили работу кассы, где можно было приобрести проездные за бумажные деньги.

Автор публикации
Александр Марущак
В киевском метро больше не продают билеты за наличные деньги: где закрылись последние кассы

Во вторник, 28 апреля, в Киеве закрылись кассы на трех последних станциях метрополитена, где можно было купить проездные билеты за наличные.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Корреспондент ТСН.ua спросил Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, что будет в помещениях, где были кассы.

«Пока ничего — как и на всех других станциях», — ответили в Департаменте.

Также нам подтвердили, что это действительно последние кассы, которые еще продавали проездные билеты за наличные деньги. Теперь на станциях «Почайна», «Вокзальная» и «Выдубичи», как и на остальных станциях, оплата проезда возможна исключительно через терминалы, банковскими или транспортными картами и через электронные платежные сервисы.

Ранее мы писали, что в Киеве заметили троллейбус, на котором во время движения отпадает дно.

