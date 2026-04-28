Масштабное ДТП в Киевской области: столкнулись шесть авто, есть пострадавшие

ДТП

В Киевской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств. Авария произошла 28 апреля около 12:36 на Варшавской трассе вблизи Бородянки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Что известно о ДТП

По предварительным данным, водитель грузовика DAF врезался в автомобили Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica и Renault Master, ехавшие впереди на участке дороги, где продолжались ремонтные работы. От удара машины отбросило на встречную полосу, где они столкнулись еще с одним грузовиком DAF.

В результате аварии пострадали пять человек, одного из них госпитализировали. На месте работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии движение на участке затруднено. Водителям советуют учитывать это при планировании маршрута.

Ранее мы писали, что на Киевщине водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который передвигался на колесном кресле. Авария произошла ночью вблизи села Подгорцы на трассе Киев-Знаменка. По данным полиции, 48-летний водитель DAF наехал на 55-летнего мужчину, который двигался по дороге. Последний погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии.

