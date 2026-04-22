В Киевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину на колесном кресле
В Киевской области произошло смертельное ДТП: водитель грузовика сбил мужчину на кресле колесном. Трагедия произошла ночью на трассе Киев — Знаменка, вблизи Подгорцев.
Полиция Киевской области расследует гибель мужчины в результате аварии в Обуховском районе Киевской области. Сообщается, что из-за ДТП погиб мужчина на кресле колесном. Трагедия произошла вблизи села Подгорцы Киевской области.
Об этом сообщили в Полиции Киевской области.
Водитель грузовика сбил мужчину на кресле колесном: он погиб
По сообщению полиции, авария произошла 21 апреля около 01:08 на автодороге Киев-Знаменка. Это произошло возле села Подгорцы.
По предварительным данным, 48-летний водитель грузового автомобиля DAF наехал на 55-летнего мужчину, который на кресле колесном ехал по дороге.
«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщают полицейские.
В следственном управлении полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Правила безопасности на дороге для людей на креслах колесных
Люди, которые передвигаются с помощью колесных кресел, должны помнить о правилах безопасности на проезжих частях. Правила безопасности в этом случае приравниваются к правилам пешеходов, ведь колесное кресло не считается транспортным средством.
Лучший вариант — выбирать тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки. В случае, если их нет, можно двигаться по обочине.
На скоростные трассы (автобаны) выезжать на креслах колесных запрещено, ведь там нет условий для безопасного движения пешеходов.
В темное время суток лучше прикрепить на кресло колесное светоотражательные предметы.