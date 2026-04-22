В Киевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину на колесном кресле

ДТП в Киевской области / © Полиция Киевской области

Полиция Киевской области расследует гибель мужчины в результате аварии в Обуховском районе Киевской области. Сообщается, что из-за ДТП погиб мужчина на кресле колесном. Трагедия произошла вблизи села Подгорцы Киевской области.

Об этом сообщили в Полиции Киевской области.

Водитель грузовика сбил мужчину на кресле колесном: он погиб

По сообщению полиции, авария произошла 21 апреля около 01:08 на автодороге Киев-Знаменка. Это произошло возле села Подгорцы.

По предварительным данным, 48-летний водитель грузового автомобиля DAF наехал на 55-летнего мужчину, который на кресле колесном ехал по дороге.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщают полицейские.

В следственном управлении полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Правила безопасности на дороге для людей на креслах колесных

Люди, которые передвигаются с помощью колесных кресел, должны помнить о правилах безопасности на проезжих частях. Правила безопасности в этом случае приравниваются к правилам пешеходов, ведь колесное кресло не считается транспортным средством.

Лучший вариант — выбирать тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки. В случае, если их нет, можно двигаться по обочине.

На скоростные трассы (автобаны) выезжать на креслах колесных запрещено, ведь там нет условий для безопасного движения пешеходов.

В темное время суток лучше прикрепить на кресло колесное светоотражательные предметы.