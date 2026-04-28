Бизнес на разврате: в Киеве задержали 26-летнего торговца детским порно (фото)
Жителю Киевщины, который пытался разбогатеть на продаже запрещенного контента через Telegram, теперь грозит до 12 лет за решеткой.
Правоохранители Киева разоблачили очередную схему распространения детской порнографии. 26-летний парень из Киевской области решил превратить свою коллекцию шокирующих видео в источник прибыли.
Однако это сообщает полиция Киева в Facebook.
Telegram как витрина для извращенцев
По данным следствия, фигурант долго хранил запрещенный контент на своем аккаунте в одном из мессенджеров. Затем он начал активно искать «клиентов» в тематических группах Telegram-каналов, предлагая им приобрести видео с участием несовершеннолетних.
«Злоумышленник хранил запрещенный контент на своем телефоне, а затем решил подзаработать на его продаже», — отмечают в полиции.
Обыски и доказательства
Совместная операция следователей Голосеевского управления полиции и оперативников миграционной полиции завершилась разоблачением дельца. При осмотре компьютерной техники и мобильного телефона правоохранители обнаружили: большое количество файлов с детской порнографией; историю переписки с покупателями; подтверждение транзакций за продажу видео.
Что грозит фигуранту?
Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 301-1 УК Украины (хранение детской порнографии в целях сбыта и непосредственно сбыт).
Суд оказался непоколебимым: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если вина будет доказана, следующие 12 лет своей жизни молодой человек может провести в тюрьме.
На Волыни правоохранители разоблачили 29-летнюю жительницу Луцка, подозреваемую в изготовлении и сбыте детской порнографии. По данным прокуратуры, женщина принуждала к участию в создании таких материалов собственную трехлетнюю дочь.