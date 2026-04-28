Бизнес на разврате: в Киеве задержали 26-летнего торговца детским порно (фото)

Задержание подозреваемого / © Полиция Киева

Правоохранители Киева разоблачили очередную схему распространения детской порнографии. 26-летний парень из Киевской области решил превратить свою коллекцию шокирующих видео в источник прибыли.

Однако это сообщает полиция Киева в Facebook.

Telegram как витрина для извращенцев

По данным следствия, фигурант долго хранил запрещенный контент на своем аккаунте в одном из мессенджеров. Затем он начал активно искать «клиентов» в тематических группах Telegram-каналов, предлагая им приобрести видео с участием несовершеннолетних.

«Злоумышленник хранил запрещенный контент на своем телефоне, а затем решил подзаработать на его продаже», — отмечают в полиции.

Обыски и доказательства

Совместная операция следователей Голосеевского управления полиции и оперативников миграционной полиции завершилась разоблачением дельца. При осмотре компьютерной техники и мобильного телефона правоохранители обнаружили: большое количество файлов с детской порнографией; историю переписки с покупателями; подтверждение транзакций за продажу видео.

Задержание подозреваемого в торговле в детском порно / © Полиция Киева

Полиция изучает доказательства / © Полиция Киева

Что грозит фигуранту?

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 301-1 УК Украины (хранение детской порнографии в целях сбыта и непосредственно сбыт).

Суд оказался непоколебимым: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если вина будет доказана, следующие 12 лет своей жизни молодой человек может провести в тюрьме.

