Масштабна ДТП на Київщині: зіткнулися шість авто, є постраждалі

ДТП

На Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів. Аварія трапилася 28 квітня близько 12:36 на Варшавській трасі поблизу Бородянки.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Що відомо про ДТП

За попередніми даними, водій вантажівки DAF врізався в автомобілі Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master, які їхали попереду на ділянці дороги, де тривали ремонтні роботи. Від удару машини відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися ще з однією вантажівкою DAF.

Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, одного з них госпіталізували. На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини ДТП.

Через аварію рух на ділянці ускладнено. Водіям радять враховувати це під час планування маршруту.

Раніше ми писали, що на Київщині водій вантажівки насмерть збив чоловіка, який пересувався на кріслі колісному. Аварія сталася вночі поблизу села Підгірці на трасі Київ-Знам’янка. За даними поліції, 48-річний водій DAF наїхав на 55-річного чоловіка, який рухався дорогою. Останній загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини трагедії.

