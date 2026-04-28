Бізнес на розпусті: в Києві затримали 26-річного торговця дитячим порно (фото)
Мешканцеві Київщини, який намагався розбагатіти на продажі забороненого контенту через Telegram, тепер загрожує до 12 років за ґратами.
Правоохоронці Києва викрили чергову схему розповсюдження дитячої порнографії. 26-річний молодик з Київської області вирішив перетворити свою колекцію шокувальних відео на джерело прибутку.
Прот це повідомляє поліція Києва у Facebook.
Telegram як вітрина для збоченців
За даними слідства, фігурант тривалий час зберігав заборонений контент на своєму акаунті в одному з месенджерів. Згодом він почав активно шукати «клієнтів» у тематичних групах Telegram-каналів, пропонуючи їм придбати відео за участі неповнолітніх.
«Зловмисник зберігав заборонений контент на своєму телефоні, а згодом вирішив підзаробити на його продажі», — зазначають у поліції.
Обшуки та докази
Спільна операція слідчих Голосіївського управління поліції та оперативників міграційної поліції завершилася викриттям ділка. Під час огляду комп’ютерної техніки та мобільного телефона правоохоронці знайшли: велику кількість файлів із дитячою порнографією, історію листування з покупцями, підтвердження транзакцій за продаж відео.
Що загрожує фігурантові
Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 301-1 КК України (зберігання дитячої порнографії з метою збуту та безпосередньо збут).
Суд виявився непохитним: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину буде доведено, наступні 12 років свого життя молодик може провести у в’язниці.
На Волині правоохоронці викрили 29-річну мешканку Луцька, яку підозрюють у виготовленні та збуті дитячої порнографії. За даними прокуратури, жінка примушувала до участі у створенні таких матеріалів власну трирічну доньку.