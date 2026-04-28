Бізнес на розпусті: в Києві затримали 26-річного торговця дитячим порно (фото)

Затримання підозрюваного / © Поліція Києва

Правоохоронці Києва викрили чергову схему розповсюдження дитячої порнографії. 26-річний молодик з Київської області вирішив перетворити свою колекцію шокувальних відео на джерело прибутку.

Прот це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Telegram як вітрина для збоченців

За даними слідства, фігурант тривалий час зберігав заборонений контент на своєму акаунті в одному з месенджерів. Згодом він почав активно шукати «клієнтів» у тематичних групах Telegram-каналів, пропонуючи їм придбати відео за участі неповнолітніх.

«Зловмисник зберігав заборонений контент на своєму телефоні, а згодом вирішив підзаробити на його продажі», — зазначають у поліції.

Обшуки та докази

Спільна операція слідчих Голосіївського управління поліції та оперативників міграційної поліції завершилася викриттям ділка. Під час огляду комп’ютерної техніки та мобільного телефона правоохоронці знайшли: велику кількість файлів із дитячою порнографією, історію листування з покупцями, підтвердження транзакцій за продаж відео.

Затримання підозрюваного в торгівлі дитячим порно / © Поліція Києва

Поліція вивчає докази / © Поліція Києва

Що загрожує фігурантові

Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 301-1 КК України (зберігання дитячої порнографії з метою збуту та безпосередньо збут).

Суд виявився непохитним: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину буде доведено, наступні 12 років свого життя молодик може провести у в’язниці.

На Волині правоохоронці викрили 29-річну мешканку Луцька, яку підозрюють у виготовленні та збуті дитячої порнографії. За даними прокуратури, жінка примушувала до участі у створенні таких матеріалів власну трирічну доньку.

