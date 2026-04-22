На Київщині водій вантажівки на смерть збив чоловіка на кріслі колісному

ДТП на Київщині

Поліція Київської області розслідує загибель чоловіка внаслідок аварії на Обухівщині. Повідомляється, що через ДТП загинув чоловік на кріслі колісному. Трагедія трапилася поблизу села Підгірці, Київської області.

Про це повідомили у Поліції Київщини.

Водій вантажівки збив чоловіка на кріслі колісному: він загинув

За повідомленням поліції, аварія трапилася 21 квітня близько 01:08 на автодорозі Київ-Знам’янка. Це трапилося біля села Підгірці.

За попередніми даними, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF наїхав на 55-річного чоловіка, який на кріслі колісному їхав дорогою.

«Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події», — повідомляють поліціянти.

У слідчому управлінні поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Правила безпеки на дорозі для людей на кріслах колісних

Люди, які пересуваються за допомогою крісел колісних, мають пам’ятати про правила безпеки на проїжджих частинах. Правила безпеки у цьому випадку прирівнюються до правил пішоходів, адже крісло колісне не вважається транспортним засобом.

Найкращий варіант — обирати тротуари, пішохідні доріжки, велодоріжки. У разі, якщо їх немає, можна рухатися узбіччям.

На швидкісні траси (автобани) виїжджати на кріслах колісних заборонено, адже там немає умов для безпечного руху пішоходів.

У темний час доби краще прикріпити на крісло колісне світловідбивальні предмети.