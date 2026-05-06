В Киеве сообщили о взрыве на станции метро: первые подробности (видео)

В Киеве 6 мая сообщили о взрыве в переходе станции метро «Зверинецкая». Правоохранители опровергли информацию.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«На место происшествия направлены патрульные для проверки информации. Предварительно без пострадавших. Пожара нет. Что именно взорвалось — устанавливается», — сначала рассказали правоохранители.

Впоследствии в полиции уточнили, что факт взрыва не подтверждается. Произошло короткое замыкание электропроводов в техническом колодце подземного перехода.

Потерпевших нет. Посторонних предметов также не обнаружено.

Ранее в Киеве возле станции метро «Славутич» раздался взрыв, испугавший жителей района. По данным полиции, причиной стало возгорание газового обогревателя с последующим взрывом газового баллона. В результате инцидента пострадал мужчина, который выполнял ремонтные работы — он получил ожоги рук. На месте возник пожар.

