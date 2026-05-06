Водій Maserati втікав від патрульних та протаранив три автівки: відео

ДТП у Києві / © Поліція Києва

У Печерському районі Києва патрульні помітили автомобіль Maserati, який зупинився посеред дороги, порушуючи правила. Водію запропонували пройти перевірку на алкогольне сп’яніння, але він зачинився в авто, а потім різко рушив з місця, намагаючись втекти від поліції.

Про цей інцидент повідомили у Патрульній поліції Києва, опублікувавши відео з бодикамер.

Як видно на опублікованих кадрах, патрульні розпочали переслідування. Водій на законні вимоги поліцейських про зупинку не реагував та продовжував втечу.

Біля Ботанічного саду втікач врізався у три припарковані автівки.

Внаслідок цього дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований водій КІА, який перебував у своєму авто.

Зрештою водія Maserati затримали. Щодо порушника патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння.

Як повідомили у поліції Києва, щодо 48-річного водія Maserati розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення.

