- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
В одній зі школ Києва раптово задимівся телефон: що відомо (відео)
Інформації про постраждалих через інцидент із телефоном у київській школі наразі немає.
У Києві 6 травня стався небезпечний інцидент із телефоном. Гаджет задимів просто в шкільному коридорі.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
Користувачі оприлюднили відповідні кадри. На них видно, як телефон лежить на сидінні і активно задимлює приміщення.
За даними очевидці, причиною могло стати те, що діти зігнули телефон. Одразу після цього технік почала диміти. Інші деталі встановлюються.
Раніше йшлося про те, що у Києві в переході станції метро «Звіринецька» повідомили про вибух. На місце оперативно прибули правоохоронці. Попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає. Обставини події з’ясовувала поліція. Згодом правоохоронці уточнили: інформація про вибух не підтвердилася. Причиною, найімовірніше, стало закорочення електродротів у технічному колодязі підземного переходу.