В одній зі школ Києва раптово задимівся телефон: що відомо (відео)

У Києві 6 травня стався небезпечний інцидент із телефоном. Гаджет задимів просто в шкільному коридорі.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Користувачі оприлюднили відповідні кадри. На них видно, як телефон лежить на сидінні і активно задимлює приміщення.

За даними очевидці, причиною могло стати те, що діти зігнули телефон. Одразу після цього технік почала диміти. Інші деталі встановлюються.

Раніше йшлося про те, що у Києві в переході станції метро «Звіринецька» повідомили про вибух. На місце оперативно прибули правоохоронці. Попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає. Обставини події з’ясовувала поліція. Згодом правоохоронці уточнили: інформація про вибух не підтвердилася. Причиною, найімовірніше, стало закорочення електродротів у технічному колодязі підземного переходу.

