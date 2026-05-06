ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Гуляв голим по Хрещатику: у поліції заявили про дрібне хуліганство (фото)

Чоловік перебував у збудженому стані, тож правоохоронці передали його лікарям для надання необхідної допомоги.

Коментарі
Поліція

Поліція / © УНІАН

Чоловіка, який повністю голим гуляв по центру Києва, притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Про це повідомили в поліції Києва.

У повідомленні зазначили, що правопорушення було виявлено під час моніторингу інтернет-ресурсів.

«Правоохоронці виявили відео, на якому невідомий чоловік розгулював Хрещатиком без одягу», — наголосили в поліції.

Особу правопорушника встановили дільничні офіцери Шевченківського управління поліції.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

«Під час спілкування із правоохоронцями чоловік перебував у збудженому стані, тож в подальшому його передали лікарям для надання необхідної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Щодо чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Наразі матеріал скеровано до суду для ухвалення рішення.

Нагадаємо, ще 16 квітня столичні Telegram-канали публікували відео, на якому видно, як оголений чоловік з бородою і довгим темним волоссям ходить проїжджою частиною Хрещатика та не звертає уваги ні на автівки, ні на людей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie