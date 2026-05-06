Гуляв голим по Хрещатику: у поліції заявили про дрібне хуліганство (фото)

Чоловіка, який повністю голим гуляв по центру Києва, притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Про це повідомили в поліції Києва.

У повідомленні зазначили, що правопорушення було виявлено під час моніторингу інтернет-ресурсів.

«Правоохоронці виявили відео, на якому невідомий чоловік розгулював Хрещатиком без одягу», — наголосили в поліції.

Особу правопорушника встановили дільничні офіцери Шевченківського управління поліції.

«Під час спілкування із правоохоронцями чоловік перебував у збудженому стані, тож в подальшому його передали лікарям для надання необхідної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Щодо чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Наразі матеріал скеровано до суду для ухвалення рішення.

Нагадаємо, ще 16 квітня столичні Telegram-канали публікували відео, на якому видно, як оголений чоловік з бородою і довгим темним волоссям ходить проїжджою частиною Хрещатика та не звертає уваги ні на автівки, ні на людей.

