Гуляв голим по Хрещатику: у поліції заявили про дрібне хуліганство (фото)
Чоловік перебував у збудженому стані, тож правоохоронці передали його лікарям для надання необхідної допомоги.
Чоловіка, який повністю голим гуляв по центру Києва, притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.
Про це повідомили в поліції Києва.
У повідомленні зазначили, що правопорушення було виявлено під час моніторингу інтернет-ресурсів.
«Правоохоронці виявили відео, на якому невідомий чоловік розгулював Хрещатиком без одягу», — наголосили в поліції.
Особу правопорушника встановили дільничні офіцери Шевченківського управління поліції.
«Під час спілкування із правоохоронцями чоловік перебував у збудженому стані, тож в подальшому його передали лікарям для надання необхідної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Щодо чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.
Наразі матеріал скеровано до суду для ухвалення рішення.
Нагадаємо, ще 16 квітня столичні Telegram-канали публікували відео, на якому видно, як оголений чоловік з бородою і довгим темним волоссям ходить проїжджою частиною Хрещатика та не звертає уваги ні на автівки, ні на людей.