У Києві водій Mercedes стріляв у бік іншого авто і втік: що відомо (фото)

У Києві та області запроваджували план перехоплення через водія, який стріляв у середмісті.

У Києві затримали водія Mercedes, який стріляв у бік іншої автівки через конфлікт на дорозі.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Стрілянина в Києві — що відомо

Повідомляється, що 6 травня на спецлінію 112 надійшов виклик про стрілянину у Святошинському районі столиці. За даними заявниці, між двома керманичами виникла суперечка на дорозі.

«Заявниця повідомила, що між водіями виник конфлікт, після чого водій автомобіля Mercedes здійснив декілька пострілів у напрямку автівки Skoda та поїхав», — йдеться у повідомленні поліції.

У правоохоронних органах уточнили, що люди не отримали поранень, а автомобілі залишилися без пошкоджень.

Повідомляється, що для розшуку стрільця ввели спецоперацію в місті та області. Патрульні вирахували маршрут втечі й зупинили Mercedes підозрюваного в Нових Петрівцях. Водія зупинили спецпризначенці ТОР і виявили в салоні ймовірну зброю. На місце викликали слідчих, які забрали пістолет на перевірку. Слідство триває, правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК і СП. Внаслідок інциденту є травмовані.

До слова, у столиці п’яний водій Mitsubishi зіткнувся з ВАЗом, унаслідок чого постраждали четверо людей. Серед них — неповнолітні.

