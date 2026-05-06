У Києві водій Mercedes стріляв у бік іншого авто і втік: що відомо (фото)

У Києві водій Mercedes стріляв у бік іншого авто / © Патрульна поліція Києва

У Києві затримали водія Mercedes, який стріляв у бік іншої автівки через конфлікт на дорозі.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Стрілянина в Києві — що відомо

Повідомляється, що 6 травня на спецлінію 112 надійшов виклик про стрілянину у Святошинському районі столиці. За даними заявниці, між двома керманичами виникла суперечка на дорозі.

«Заявниця повідомила, що між водіями виник конфлікт, після чого водій автомобіля Mercedes здійснив декілька пострілів у напрямку автівки Skoda та поїхав», — йдеться у повідомленні поліції.

У правоохоронних органах уточнили, що люди не отримали поранень, а автомобілі залишилися без пошкоджень.

Повідомляється, що для розшуку стрільця ввели спецоперацію в місті та області. Патрульні вирахували маршрут втечі й зупинили Mercedes підозрюваного в Нових Петрівцях. Водія зупинили спецпризначенці ТОР і виявили в салоні ймовірну зброю. На місце викликали слідчих, які забрали пістолет на перевірку. Слідство триває, правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

