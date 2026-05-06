- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве водитель Mercedes стрелял в сторону другого авто и скрылся: что известно (фото)
В Киеве и области вводили план перехвата через водителя, стрелявшего в центре города.
В Киеве задержали водителя Mercedes, стрелявшего в сторону другого автомобиля из-за конфликта на дороге.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Стрельба в Киеве — что известно
Сообщается, что 6 мая на спецлинию 112 пришел вызов о стрельбе в Святошинском районе столицы. По данным заявительницы, между двумя вождями возник спор на дороге.
«Заявительница сообщила, что между водителями возник конфликт, после чего водитель автомобиля Mercedes произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Skoda и уехал», — говорится в сообщении полиции.
В правоохранительных органах уточнили, что люди не получили ранения, а автомобили остались без повреждений.
Сообщается, что для розыска стрелок был введен спецоперацией в городе и области. Патрульные рассчитали маршрут побега и остановили Mercedes подозреваемого в Новых Петровцах. Водителя остановили спецназовцы ТОР и обнаружили в салоне вероятное оружие. На место вызвали следователей, забравших пистолет на проверку. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, в Днепре мужчина стрелял в работников ТЦК и СП. В результате инцидента травмированы.
К слову, в столице пьяный водитель Mitsubishi столкнулся с ВАЗом, в результате чего пострадали четыре человека. Среди них — несовершеннолетние.