В Киеве водитель Mercedes стрелял в сторону другого авто и скрылся: что известно (фото)

В Киеве водитель Mercedes стрелял в сторону другого авто / © Патрульная полиция Киева

В Киеве задержали водителя Mercedes, стрелявшего в сторону другого автомобиля из-за конфликта на дороге.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Стрельба в Киеве — что известно

Сообщается, что 6 мая на спецлинию 112 пришел вызов о стрельбе в Святошинском районе столицы. По данным заявительницы, между двумя вождями возник спор на дороге.

«Заявительница сообщила, что между водителями возник конфликт, после чего водитель автомобиля Mercedes произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Skoda и уехал», — говорится в сообщении полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что люди не получили ранения, а автомобили остались без повреждений.

Сообщается, что для розыска стрелок был введен спецоперацией в городе и области. Патрульные рассчитали маршрут побега и остановили Mercedes подозреваемого в Новых Петровцах. Водителя остановили спецназовцы ТОР и обнаружили в салоне вероятное оружие. На место вызвали следователей, забравших пистолет на проверку. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

