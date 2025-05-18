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- Киев
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Атака РФ на Киев: где упали обломки
Утром 18 мая 2025 года обломки сбитого русского дрона упали в Голосеевском районе Киева.
По состоянию на 06:10 18 мая 2025 зафиксировано падение обломков сбитого российского БПЛА в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.
Повреждена крыша нежилого здания.
Без пожара и потерпевших.
На месте работают специалисты.
"Между тем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 18 мая 2025 года в страну атаковали около 70 дронов РФ.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.