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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Атака РФ на Киев: где упали обломки

Утром 18 мая 2025 года обломки сбитого русского дрона упали в Голосеевском районе Киева.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

По состоянию на 06:10 18 мая 2025 зафиксировано падение обломков сбитого российского БПЛА в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

  • Повреждена крыша нежилого здания.

  • Без пожара и потерпевших.

  • На месте работают специалисты.

"Между тем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 мая 2025 года в страну атаковали около 70 дронов РФ.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.

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