Атака РФ на Киев: где упали обломки

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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По состоянию на 06:10 18 мая 2025 зафиксировано падение обломков сбитого российского БПЛА в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

Повреждена крыша нежилого здания.

Без пожара и потерпевших.

На месте работают специалисты.

"Между тем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в ночь на 18 мая 2025 года в страну атаковали около 70 дронов РФ.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.