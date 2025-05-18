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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Последствия атаки РФ на Киевщину: одна погибшая, есть раненые, повреждены дома

Российские обстрелы привели к жертвам и разрушениям в Обуховском районе Киевщины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки 18 мая 2025 года в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

  • Ранены мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет.

  • Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

  • В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

  • Более подробная информация впоследствии.

"Прошу всех жителей области находиться в безопасных местах, пока опасность не пройдет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 мая 2025 года в страну атаковали около 70 дронов РФ.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.

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