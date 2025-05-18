Последствия атаки РФ на Киевщину: одна погибшая, есть раненые, повреждены дома

ГСЧС / © ТСН.ua

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В результате вражеской атаки 18 мая 2025 года в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Ранены мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет.

Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

Более подробная информация впоследствии.

"Прошу всех жителей области находиться в безопасных местах, пока опасность не пройдет", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в ночь на 18 мая 2025 года в страну атаковали около 70 дронов РФ.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.