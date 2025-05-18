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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ: де впали уламки

Уранці 18 травня 2025 року уламки збитого російського дрона впали в Голосіївському районі Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Станом на 06:10 18 травня 2025 року зафіксовано падіння уламків збитого російського БпЛА в Голосіївському районі Києва. 

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

  • Пошкоджено дах нежитлової будівлі. 

  • Без пожежі та потерпілих. 

  • На місці працюють фахівці.

“Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня 2025 року Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.

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