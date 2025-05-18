Атака РФ на Київ: де впали уламки

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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Станом на 06:10 18 травня 2025 року зафіксовано падіння уламків збитого російського БпЛА в Голосіївському районі Києва.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Без пожежі та потерпілих.

На місці працюють фахівці.

“Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня 2025 року Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.