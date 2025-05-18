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- Київ
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Атака РФ на Київ: де впали уламки
Уранці 18 травня 2025 року уламки збитого російського дрона впали в Голосіївському районі Києва.
Станом на 06:10 18 травня 2025 року зафіксовано падіння уламків збитого російського БпЛА в Голосіївському районі Києва.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Пошкоджено дах нежитлової будівлі.
Без пожежі та потерпілих.
На місці працюють фахівці.
“Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня 2025 року Україну атакували близько 70 дронів РФ.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.