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- Київ
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Наслідки атаки РФ на Київщину: одна загибла, є поранені, пошкоджено будинки
Російський обстріл спричинив жертви та руйнування в Обухівському районі Київщини.
Унаслідок ворожої атаки 18 травня 2025 року в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.
У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.
Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває.
“Прошу всіх жителів області знаходитися у безпечних місцях поки небезпека не мине”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня 2025 року Україну атакували близько 70 дронів РФ.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.