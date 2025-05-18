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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1891
Час на прочитання
1 хв

Наслідки атаки РФ на Київщину: одна загибла, є поранені, пошкоджено будинки

Російський обстріл спричинив жертви та руйнування в Обухівському районі Київщини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Унаслідок ворожої атаки 18 травня 2025 року в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. 

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

  • Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості. 

  • Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

  • У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

  • Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває. 

“Прошу всіх жителів області знаходитися у безпечних місцях поки небезпека не мине”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня 2025 року Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.

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