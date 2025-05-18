Наслідки атаки РФ на Київщину: одна загибла, є поранені, пошкоджено будинки

ДСНС / © ТСН.ua

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Унаслідок ворожої атаки 18 травня 2025 року в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває.

“Прошу всіх жителів області знаходитися у безпечних місцях поки небезпека не мине”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у ніч проти 18 травня 2025 року Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.