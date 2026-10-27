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Последствия ночной атаки на Киев: поврежден Южный мост и закрыты станции метро
Враг ночью атаковал транспортную инфраструктуру столицы.
В Киеве из-за российской атаки ввели транспортные ограничения. В частности, ограничено движение по Южному мосту, а поезда зеленой ветки метро курсируют на отдельных участках.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Из-за вражеской атаки на столицу ограничили движение транспорта по Южному мосту.
Движение поездов было изменено на зеленой, Сырецко-Печерской линии метрополитена. Теперь они курсируют на двух участках:
между станциями «Сырец» и «Выдубичи»;
между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор».
На красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Дарница». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты для пассажирских перевозок.
Позже глава города Виталий Кличко уточнил, что во время обстрела Киева враг попал в Южный мост, в результате чего была повреждена наземная инфраструктура метрополитена.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 26 октября, во время красной воздушной тревоги раздались взрывы.