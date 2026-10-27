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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Последствия ночной атаки на Киев: поврежден Южный мост и закрыты станции метро

Враг ночью атаковал транспортную инфраструктуру столицы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Южный мост

Южный мост / © Киевская городская прокуратура

В Киеве из-за российской атаки ввели транспортные ограничения. В частности, ограничено движение по Южному мосту, а поезда зеленой ветки метро курсируют на отдельных участках.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Из-за вражеской атаки на столицу ограничили движение транспорта по Южному мосту.

Движение поездов было изменено на зеленой, Сырецко-Печерской линии метрополитена. Теперь они курсируют на двух участках:

  • между станциями «Сырец» и «Выдубичи»;

  • между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор».

На красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Дарница». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты для пассажирских перевозок.

Позже глава города Виталий Кличко уточнил, что во время обстрела Киева враг попал в Южный мост, в результате чего была повреждена наземная инфраструктура метрополитена.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 26 октября, во время красной воздушной тревоги раздались взрывы.

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