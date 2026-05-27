Артемида с Лукьяновки: выжившая после ракетного удара по Киеву кошка борется за жизнь (фото)
Кошечка пробыла под завалами три дня. Она сильно обгорела и находится в тяжелом состоянии.
В Киеве после разбора завалов в промышленной зоне возле Лукьяновки спасатели обнаружили кошку, несколько дней находившуюся под обломками после ракетного удара. Животное, получившее серьезные ожоги и истощение, назвали Артемидой.
Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.
По словам волонтеров, во время очередных работ по расчистке территории из-под завалов выползла обгоревшая кошка, которая, вероятно, выживала самостоятельно среди обломков разрушенных зданий.
Состояние Артемиды тяжелое
Животное находилось в тяжелом состоянии, было покрыто пылью и имело признаки сильного истощения и ожогов. Несмотря на пережитое, ее состояние описывают как стабильно тяжелое, но контролируемое.
«Сейчас Артемида находится в тяжелом состоянии в больнице. Она борется за жизнь. И ей очень нужна поддержка», — заявили зоозащитники.
В настоящее время животное доставили в ветеринарную клинику, где ему оказывают необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 24 мая армия РФ атаковала Киев ракетами и дронами.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал массированный удар по Киеву. По его словам, по Лукьяновке ударили по меньшей мере две ракеты.