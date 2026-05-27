Артеміда з Лук’янівки: кішка, яка вижила після ракетного удару по Києву, бореться за життя (фото)

Кішечка пробула під завалами три дні. Вона сильно обгоріла і перебуває в тяжкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Атака на Київ 24 травня / © ДСНС

У Києві після розбору завалів у промисловій зоні біля Лук’янівки рятувальники виявили кішку, яка кілька днів перебувала під уламками після ракетного удару. Тварину, яка отримала серйозні опіки та виснаження, назвали Артемідою.

Про це повідомили в Kyiv Animal Rescue Group.

За словами волонтерів, під час чергових робіт із розчищення території з-під завалів виповзла обгоріла кішка, яка, ймовірно, виживала самостійно серед уламків зруйнованих будівель.

У Києві під завалами після обстрілу знайшли обгорілу кішку, яку назвали Артемідою Скрін відео Kyiv Animal Rescue Group

Стан Артеміди важкий

Тварина перебувала у важкому стані, була вкрита пилом і мала ознаки сильного виснаження та опіків. Попри пережите, її стан описують як стабільно важкий, але контрольований.

Кішка Артеміда вижила після ракетного удару по Києву і бореться за життя Скрін відео Kyiv Animal Rescue Group

«Зараз Артеміда у важкому стані в лікарні. Вона бореться за життя. І їй дуже потрібна підтримка», — заявили зоозахисники.

Наразі тварину доправили до ветеринарної клініки, де їй надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня армія РФ атакувала Київ ракетами та дронами.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував масований удар по Києву. За його словами, по Лук’янівці вдарили щонайменше дві ракети.

