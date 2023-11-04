Когда построят метро на Виноградаре: стали известны новые термины

В 2023 году в Киеве возобновили работу над строительством линии метро до Виноградара, которая прекратилась после полномасштабного вторжения РФ.

Строительство линии метро до Виноградара возобновилось на открытом участке, чтобы устранить угрозу сползания грунта. В настоящее время подрядчик проводит работы в котлованах, где сделали укрепление.

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказал "Вечернему Киеву" на каком этапе строительство находится сейчас.

По его словам, сейчас происходит корректировка проекта, поэтому работы снова приостановили. В то же время, после внесенных изменений договор с нынешним подрядчиком не будет действительным, поэтому застройщик объявит торги на определение нового.

"Вот после этого мы возобновим строительство", — добавил начальник метрополитена.

На затяжку работ влияет также полномасштабная война в Украине. Это отражается в отсутствии средств и мобилизации строителей в ряды ВСУ. Однако Брагинский уверяет, что метро на Виноградаре таки появится.

"Мы всегда подчеркиваем, что метро на Виноградарь построят. Метро будет построено с гарантией в 100%, но оно будет тогда, когда пройдет корректировка, экспертиза и когда подрядчик сможет возобновить работы", — сказал он.

Следует отметить, что ранее Брагинский сообщал, что до конца 2024 должны построить две станции метро — "Мостицкую" и "Проспект Правды".

Метро на Виноградарь

"Виноградарь" – это проектируемая станция Сырецко-Печерской линии метро в Киеве. 13 октября 2017 Киевский метрополитен и "Киевметропроектом" заключили соглашение на разработку технико-экономического обоснования и проектирования метро в направлении Виноградара.

В конце 2018 года ПАО "Киевметрострой" выиграло тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь на сумму 5,98 миллиарда гривен. По плану станцию "Виноградарь" должны открыть после 2025 года.

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