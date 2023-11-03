Департамент земресурсов действовал на основании решения Киевсовета и законодательства, - Оленич прокомментировал дело НАБУ

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Оленич, комментируя дело НАБУ о якобы незаконном проекте решения Киевсовета, на основании которого принято решение об отводе земельного участка.

«Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета. Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017-18 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органами власти. Более того, Департамент всегда содействовал и предоставлял всю запрашиваемую информацию правоохранительным органам и сотрудничал со следствием по этому вопросу», – заявил Петр Оленич.

Он акцентировал на требовании беспристрастного следствия и отметил, что готов к сотрудничеству с правоохранительными органами.

«Свою правоту и невиновность буду доказывать правовым способом. А также буду настаивать на выявлении и привлечении к ответственности граждан, которые ввели в заблуждение правоохранителей, предоставив недостоверную информацию по этому делу», – отметил Петр Оленич.