В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В субботу, 4 ноября, в украинскую столицу прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", – написал он.

Нардеп добавил, что со временем ожидается ее выступление в украинском парламенте.

Ранее сообщалось, что в ноябре ожидается визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в Украину.

Как известно, исполнительная власть Европейского Союза намерена представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года.

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