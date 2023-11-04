Коли збудують метро на Виноградар: стали відомі нові терміни

2023 року у Києві відновили роботу над побудовою лінії метро до Виноградара, яка припинилася після повномасштабного вторгнення РФ.

Будівництво лінії метро до Виноградара відновилося на відкритій ділянці, щоб усунути загрозу сповзання ґрунту. Наразі підрядник проводить роботи в котлованах, де зробили кріплення.

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів "Вечірньому Києву", на якому етапі будівництво перебуває зараз.

За його словами, зараз відбувається коригування проєкту, тому роботи знову призупинили. Водночас після внесених змін договір із нинішнім підрядником не буде дійсним, тому забудовник оголосить торги на визначення нового.

"От після цього ми відновимо будівництво", - додав начальник метрополітену.

На затягування робіт впливає також і повномасштабна війна в Україні. Це відображається у відсутності коштів і мобілізації будівельників до лав ЗСУ. Однак Брагінський запевняє, що метро на Виноградар таки з'явиться.

"Ми завжди наголошуємо, що метро на Виноградар збудують. Метро буде побудоване з гарантією у 100%, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи", - сказав він.

Слід зазначити, що раніше Брагінський повідомляв, що до кінця 2024 року мають побудувати дві станції метро - "Мостицьку" та "Проспект Правди".

Метро на Виноградар

"Виноградар" - це проєктована станція Сирецько-Печерської лінії метро в Києві. 13 жовтня 2017 року Київський метрополітен і "Київметропроектом" уклали угоду на розробку техніко-економічного обґрунтування та проєктування метро у напрямку Виноградара.

Наприкінці 2018 року ПАТ "Київметробуд" виграло тендер на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар на суму 5,98 мільярда гривень. За планом, станцію "Виноградар" повинні відкрити після 2025 року.

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