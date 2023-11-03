Медиаэксперты показали, как россияне манипулируют украинцами, на примере фейка о Кличко

Один из примеров – манипуляция с цитатой мэра Киева Виталия Кличко, который аргументировал невозможность проведения выборов на оккупированных территориях. Об этом сообщает издание Detector media.

«В социальных сетях российского сегмента распространяют видео, в котором якобы мэр Киева Виталий Клично предложил проголосовать за то, чтобы не считать оккупированные территории частью Украины. Это манипуляция. Аналитики VoxCheck проанализировали кейс и определили, что эту цитату вырвали из всего видео. На самом же деле Кличко говорил о причинах, которые делают невозможным проведение выборов», - говорится в публикации Detector media.

Медиаэксперты отмечают, что Кличко говорил в эфире телеканала о том, что люди, которые находятся на оккупированных территориях, не смогут проголосовать.

«Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей [Украины на избирательных участках] не будет. Каким образом мы учитываем эти территории или не учитываем?» – сказал мэр.

То есть он не утверждал, что оккупированные территории не украинские, а объяснял, что выборы там пока не возможны. В частности, из-за того, что представители Украины не смогут установить избирательные участки из-за активных боевых действий, отмечают эксперты.

«Используя цитаты общественных деятелей, военных, политиков и других публичных личностей, российский агитпроп пытается убедить потребителей дезинформации в подлинности такого выражения. Мол, если это заявил сам украинский чиновник, значит, ему можно доверять, ведь он авторитетный источник. Хотя насколько достоверна информация, изложенная в манипулятивной публикации, авторы не объясняют. Так пропагандисты используют тактику апеллирования к авторитету», - объясняют опровержители фейков.