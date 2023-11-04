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Спасибо киевлянам! - у Буданова сообщили, что столичная громада выделила дополнительно почти 85 млн на поддержку разведки

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Спасибо киевлянам! - у Буданова сообщили, что столичная громада выделила дополнительно почти 85 млн на поддержку разведки

Городская власть Киева направила на поддержку военной разведки дополнительно уже почти 85 млн грн.

На эти средства будут приобретены вооружение и специальное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В рамках поддержки Сил безопасности и обороны государства депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили 24,6 миллиона гривен для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие изменения в бюджет столицы были приняты 3 октября 2023 года. Итого, вместе с 60 миллионами гривен, которые были направлены для военных разведчиков 31 августа, общая сумма дополнительной финансовой помощи для ГУР МО Украины со стороны городской власти Киева составила 84, 6 миллиона гривен», - сообщают у Буданова.

В ведомстве отмечают, что деньги киевлян будут направлены на усиление боевых возможностей подразделений разведчиков.

«Средства налогоплательщиков из столичной казны будут потрачены на закупку оружия и специального оборудования, чтобы усилить возможность украинских воинов-разведчиков давать отпор российским захватчикам. Спасибо громаде и городскому совету Киева!» - отметили в ГУР.

Также сообщается, что в рамках целевой программы «Защитник Киева» на 2022-2024 годы в городском бюджете столицы предусмотрено 250 миллионов гривен для украинской военной разведки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев в этом году предусмотрел и уже направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. На октябрьской сессии Киевсовет дополнительно выделил защитникам более 1,5 млрд грн. Дополнительную помощь получат подразделения ВСУ, Нацгвардии и добровольческие формирования.

Дата публикации
Просмотры
120
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