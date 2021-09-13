Киев готовится к строгому локдауну — Кличко

Мэр Киева сообщил, что в третьей волны уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

Киев готовится к строгому локдауну. Вакцинация — сегодня главное условие для его предотвращения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок. Более половины из них — двумя дозами.

Кличко напомнил, что сейчас столица еще находится в зеленой зоне.

"И мы используем это время, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии. Активно осуществляем вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций — тоже. У нас подготовлены койкоместа, больницы обеспечены всем необходимым, врачи имеют опыт лечение коронавируса ", — отметил он.

Мэр Киева сообщил, что к третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

"Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще — более 5,5 тысячи дополнительных коек в больницах второй очереди", — сообщил добавил он.

Кличко выразил надежду, что Киеву не придется вводить строгий локдаун.

"Я надеюсь, до строгого локдауна не дойдет. И необходимости полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к разным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна — вакцинация", — подытожил мэр столицы.

Напомним, в Киеве людей предупредили о возможных ограничениях в работе метро из-за карантина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку