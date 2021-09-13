В Киевской области разыскивают мальчика, которого забрал отец и исчез

В Киевской области разыскивают мальчика, которого забрал отец и исчез

Полицейские устанавливают местонахождение малолетнего.

Жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что отец забрал ее сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Также читайте В Херсоне водолазы нашли тело рыбака, пропавшего сутки назад

На поиски авто сразу ориентировали группы реагирования патрульной полиции. Автомобиль Subaru Forester нашли в поле в нескольких километрах от села. Известно, что мужчина пересел на другое авто и уехал.

Известно, что согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери.

Так, 12 сентября отец имел право проводить время с сыном в присутствии бывшей жены, однако забрал ребенка и уехал.

Сейчас сотрудники Броварского районного управления полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего и его отца.

Правоохранители обращаются ко всем, если вы знаете местонахождение несовершеннолетнего и его отца, звоните на спецлинию 102.

Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез человек. Связь с Иваном Любишкина, 18.09.1952 г.р., оборвался вечером в субботу, 4 сентября.

Новости Украины: на Буковине уже шестые сутки ищут пропавшего в лесу 60-летнего мужчину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку