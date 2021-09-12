По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.
Под Фастовом грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде.
ДТП произошло сегодня, 12 сентября, около 14:00 на подъездном железнодорожном пути к поселку Калиновка.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Грузовик DAF направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом.
Пострадавших, к счастью, нет.
У грузовика поврежден топливный бак.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.
Информация будет уточняться.
Напомним, в Киеве легковушка с нетрезвым водителем влетел в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали.