Под Фастовом грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.

Под Фастовом грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде.

ДТП произошло сегодня, 12 сентября, около 14:00 на подъездном железнодорожном пути к поселку Калиновка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Грузовик DAF направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом.

Пострадавших, к счастью, нет.

У грузовика поврежден топливный бак.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

Информация будет уточняться.

Напомним, в Киеве легковушка с нетрезвым водителем влетел в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали.

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