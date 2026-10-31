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Киев пережил три удара по объекту критической инфраструктуры: какова ситуация с водой
В столице сообщили о состоянии водоснабжения после вечерних попаданий в объект критически важной инфраструктуры.
В Киеве коммунальщикам и энергетикам удалось устранить аварийную ситуацию, возникшую после трёх попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вечером 30 октября.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Энергетики и коммунальные службы работали всю ночь, чтобы устранить аварийную ситуацию, возникшую после трёх попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вчера вечером», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 31 октября системы водоснабжения и водоотведения в Киеве работают в штатном режиме.
Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева после взрывов отключилось электричество, а также возникли проблемы с водоснабжением.
«Из-за отключения электроэнергии в результате вражеского удара по нескольким объектам критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения, и в настоящее время наблюдаются перебои в работе системы», — отметил мэр.