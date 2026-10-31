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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев пережил три удара по объекту критической инфраструктуры: какова ситуация с водой

В столице сообщили о состоянии водоснабжения после вечерних попаданий в объект критически важной инфраструктуры.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Ситуация с водоснабжением в Киеве 31 октября

Ситуация с водоснабжением в Киеве 31 октября / © pexels.com

В Киеве коммунальщикам и энергетикам удалось устранить аварийную ситуацию, возникшую после трёх попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вечером 30 октября.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Энергетики и коммунальные службы работали всю ночь, чтобы устранить аварийную ситуацию, возникшую после трёх попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вчера вечером», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 31 октября системы водоснабжения и водоотведения в Киеве работают в штатном режиме.

Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева после взрывов отключилось электричество, а также возникли проблемы с водоснабжением.

«Из-за отключения электроэнергии в результате вражеского удара по нескольким объектам критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения, и в настоящее время наблюдаются перебои в работе системы», — отметил мэр.

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